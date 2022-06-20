نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية نفاذ تسجيل جديد- استعلام عن الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنا نكتشف معاً كيفية عمل تسجيل جديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور 2022، وما يتبعه من الاستفادة بالدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعية نفاذ من خلال تنفيذ بعض الخطوات، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية أعلنت عن تدشين منصة الضمان الاجتماعي وسوف تضم إليها مسجلين جدد او المستفيدين من نظام الضمان القديم والذين يتم شمولهم تدريجيا حسب اشتراطات القبول بالضمان، ونسلط الضوء في هذا المقال الجديد عن آلية تسجيل الدخول في منصة نظام الضمان، وما هو موعد التقديم على الضمان المطور، معرفة الأهلية عبر نظام التحقق، خطوات تسجيل جديد في منصة الضمان.

ماهو برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

تم تطوير الضمان الاجتماعي الجديد sbis ليشمل فئات لم يكن يشملها النظام القديم، وهو برنامج نقدي من وزارة الموارد البشرية تعتمد جل موارده على أموال الزكاة للارتقاء بالحياة المعيشية للأسر الأشد تعثراً في تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل عام. وتبلغ قيمة الدعم للمستفيد الرئيسي 110 ريال، بينما يتم صرف 550 ريال لكل تابع. وذلك بعد انطباق الأهلية وتحديد الاستحقاقات وفق البيانات المسجلة عند التقديم. وتعتمد في الضمان المطور آلية تحديد المنتفع على أساس احتساب الراتب بالنصف ويقارنه مع الحد المانع في النظام فإذا كان أقل فإن المستفيد صاحب أهلية ويتم صرف الدعم له بداية كل شهّر ميلادي.

دعونا نخبركم حول موعد تقديم الضمان الجديد المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية بتفعيل برنامج الضمان الاجتماعي المطور الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442، وتبدا وزارة الموارد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية في استقبال طلبات التقديم في الضمان المطور في فترة الموعد الذي كان قد بدأ في 20 نوفمبر وينتهي في 22 مايو. ولن يتأثر المسجلين في نظام الضمان القديم بحيث سيتم شمولهم في نظام الضمان الجديد بشكل تدريجي وفقاً للاستحقاقات وانطباق المعايير الجديدة

موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتم عن طريق النظام الالكتروني التسجيل الجديد والدخول في الضمان الاجتماعي المطور، بهدف التقديم على معاشات الضمان بنظامه الجديد الذي يستهدف الأسر الأشد فقرا، ووفقاً لنظام الضمان المطور يتم إيداع المعاش للمقبولين فيّه، بداية كل شهر ميلادي ، ويكون التقديم والتسجيل حصراً على المنصة الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة الموارد البشرية على الموقع الإلكتروني sbis hrsd gov sa، ولكن- في حال عدم وجود حساب حالي في المنصة المذكورة قم بإنشاء حساب جديد، او بالدخول إلى منصة الدعم والحماية عن طريق نفاذ.

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كيفية يمكنني التحقق من الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

من خلال إتباعك الخطوات التالية التي نشرتها وزارة الموارد البشرية ضمن تغريده على حسابها في تويتر، يستطيع مستفيد الضمان معرفة إذا كان ضمن المؤهلين المستحقين أي تم قبول طلبه الضماني أم لا.

التقديم من خلال رابط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لا يزال سارياً حتى 22 مايو، ويمكن بدء التحقق من الأهلية في برنامج الضمان لمن أنهى إرسال طلبه من أيَ مستفيد سعودي، وذلك عن طريق حالة الحساب البنكي وهي أيقونة تظهر في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي على الموقع. وبمجرد الضغط عليها سينقلك لصفحة تظهر حالة الأهلية والاستحقاق للشخص المستفيد، وايضا إمكانية التحقق من الدفعات المالية بكل تفاصيلها، بيد أن كل المقدمين على الضمان المطور سوف يتلقون رسائل sms تخبرهم باستلام طلبهم بنجاح، وهذا مبدئيا لا يعني القبول، ولكن ستبعث رسالة مرة أخرى تشعرهم بحالة الأهلية لديهم وذلك من مدة التقديم على الضمان المطور.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان السعودي تسجيل الدخول 1443

قبل التقديم في برنامج الضمان عبر رابط منصة الدعم والحماية يجب ان يجب تسجيل الدخول بإتباع النقاط الطريقة الآتية

أدخل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالرابط المتاح. أختر التسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر نفاذ ووفقا لهذا الإجراء ستدخل بيانات المستخدم الموجودة في منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية. أو أنقر على أيقونة تسجيل الدخول من أجل الوصول الى حساب المستخدم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. إدخال رقم الهوية الخاص بمستخدم المنصة. إدخال كلمة السر الخاصة بمستخدم المنصة. قم بمطابقة الرمز المرئي الظاهر في المربع وعادة تكون حروف قم بكتابتها في الحقل المناسب كما تراها. بعد مطابقة الرمز المرئي كما يتم ذكره في الخطوة السابقة أنقر مباشرة فوق أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت

بعد ان وضعنا بين يديك تعليمات تسجيل الدخول في المنصة الالكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لبرنامج الضمان الاجتماعي sbis السعودي، قد يهمك عمل تسجيل جديد إذا لم تكن تمتلك حساباً على منصة الضمان، وكذلك يمكن التسجيل عبر النفاذ ببيانات أبشر، ومن خلال إتباع الخطوات التالية يمكنك بدء إنشاء حسابك في الضمان

دخول المنصة الالكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa ومن الصفحة الرئيسية يتم النقر على تسجيل جديد

ثم بعد ذلك يتم تعبئة نموذج التسجيل عن طريق تدوين البيانات التعريفية وهي

رقم الهوية الوطنية-تاريخ الميلاد(هجري)-رقم الجوال-كلمة السر

إدخال رمز التحقق بمطابقته كما في الصورة المرئية-

الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام بعمل تأشير بعلامة (صح) في المربع بجانبها.

النقر على أيقونة تسجيل

استلام رمز التوثيق عن طريق الهاتف المتحرك والغرض هو توثيق حساب المنصة.

ستظهر رسالة خضراء تخبرك ان التسجيل تم بنجاح، وأنه مطلوب منك استكمال بيانات الملف الشخصي للتمكن من التقديم.

الآن سجل دخولك على منصة الدعم والحماية تماماً كما تم شرحه في الفقرة الأولى.

طريقة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

تلفت وزارة الموارد البشرية القائمة على برنامج الضمان أنه بإمكان كل مستفيد في الضمان أن يجري استعلام برقم السجل المدني للوصول الى بياناته في البرنامج، وفي الخطوات التالية توضيح يلخص عملية الاستعلام في نظام الضمان.

من المفترض أنك قمت بتسجيل الدخول في sbishrsd gov sa ثم إختيار الاستعلام من قائمة الخدمات الإلكترونية. في صفحة الجديدة للاستعلام، أدخل رقم السجل المدني الخاص بك. ثم ادخل رقم الضمان في الحقل المنصوص أعد إدخال كود الرمز المرئي الظاهر في المستطيل، للتأكد أنك بشر وليس روبوت. بعد إكمال الإجراءات السابقة، اضغط على عرض، وهكذا تظهر جميع بيانات المسجل في الضمان عن طريق السجل المدني.

رابط المنصة الالكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية

من الرابط المرفق يمكنكم بسهولة استخدام النفاذ للدخول على المنصة الالكترونية لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الأخيرة التي أطلقتها هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاعتماد الضمان الجديد يستخدم الرابط المذكور الخاص بتلك المنصة للتقديم على الضمان المطور بهدف الحصول على المعاشات الشهرية ضمن خطة العمل الحالية في منصة الدعم والحماية الاجتماعية ورابطها هو http://sbis.hrsd.gov.sa