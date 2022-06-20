رابط التقديم في الصف الأول الاساسي الاردن 2023 ماهى خطوات التقديم الالكترونى و الاوراق المطلوبة وشروط القبول

ترتفع عمليات البحث بشكل كبير في المملكة الأردنية الهاشمية حول خطوات التقديم في الصف الأول الأساسي بالأردن وذلك من منطلق رغبتهم في التقديم للأبناء والبنين للدخول إلى المستويات التعليمية الأولى وهو ما يعرف في باقي الدول بالصف الأول الابتدائي وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالتنا الحالية والتي سوف نعمل على توضيح كافة الأمور التي تتعلق بالتسجيل في الصف الأول الأساسي في الأردن

التقديم في الصف الأول الأساسي

هذا وقد شهدت عمليات البحث في الأردن زيادة كبيرة حول خطوات التسجيل في الصف الأول الأساسي والتقديم بالمدارس الحكومية الأردنية حيث عملت الوزارة على تسهيل عمليات التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني ومن الجدير بالإشارة إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب قد نجحوا في التسجيل بالصف الأول الأساسي عبر الموقع ولا تزال عمليات التسجيل متاحة ومفتوحة من أجل استقبال الطلاب .

خطوات التسجيل بالصف الأول الأساسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

ومن أجل التسجيل بشكل سليم وصحيح في الصف الأول الأساسي في المملكة الأردنية الهاشمية في العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 سوف تحتاج إلى السير على الخطوات التي سوف نعمل على توضيحها بالأسفل وهي على النحو التالي :-

تسجيل الدخول إلى موقع خدمة تسجيل طلاب الصف الأول

كتابة الرقم الوطني الخاص بولي الأمر وكلمة المرور

الضغط على تسجيل الدخول

اختيار خدمة تسجيل طالب جديد في الصف الأول

الضغط على كلمة تسجيل طلب جديد

كتابة الرقم الوطني للطالب

مراجعة بيانات الطالب الصحيحة

الضغط على التالي ومن ثم كتابة المدرسة والمديرية التابعة لها

اختيار والمدرسة

حجز مقعد وبعد ذلك سوف تأتي لك رسالة تأكيد على هاتفك بالحجز

الأوراق المطلوبة عند التقديم

وبعد التسجيل الإلكتروني يجب على ولي الأمر تحضير المستندات المطلوبة من أجل تسليمها الى المدرسة عند الطلب والتي سوف نعمل على توضيحها وهي على النحو التالي :-