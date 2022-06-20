نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متوفرة الآن” نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر برقم المقعد لطلاب الثاني عشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم الرابط الرسمي والذي يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر وذلك بعد أن ترقب الطلاب طويلا منذ أن انتهت الامتحانات الخاصة بالصف الثاني عشر في جميع المدارس الثانوية بمختلف المحافظات القطرية، كما يسعى جميع الطلاب في التعرف على النتيجة الخاصة بهم بعد أن انتهت عمليات التصحيح وتم رصد الدرجات لتصبح جاهزة للإعلان عنها فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد وزير التربية والتعليم، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف نعرض لكم الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة النتائج بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية حيث يمكن الاستعلام عنها من المنزل وبدون بذل جهد أو ضياع الوقت.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر

وبعد انتظار دام طويلا من جانب طلاب الثانوية العامة قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالإعلان عن ظهور نتائج طلاب الصف الثاني عشر اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، وذلك لكي يطمأن جميع الطلاب على الدرجات التي حصلوا عليها في تلك المرحلة التي تعد أهم المراحل التعليمية، حيث أنها ما تؤهل الطالب للالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة، وذلك حيث سوف يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي صباح اليوم من قبل السيد الوزير قبل أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني التابع إلى الوزارة ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستعلن غداً الاثنين عن نتائج الشهادة الثانوية العامة للدور الأول للعام الأكاديمي 2021-2022 برنامج #حياتنا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/qYKm6JW3Iq — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستعلن غداً الاثنين عن نتائج الشهادة الثانوية العامة للدور الأول للعام الأكاديمي 2021-2022



برنامج #حياتنا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/qYKm6JW3Iq — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) June 19, 2022

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة التي ترقبوها كثيراً ومنذ انتهاء الامتحانات الخاصة بهم في بداية الشهر الجاري، وفور انتهاء عملية التصحيح تم الإعلان عن ظهور النتيجة وذلك خلال ساعات قليلة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم المقعد

وأعلنت الوزارة بان النتائج سوف تكون متاحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بهم وذلك لكي يستطيع كل طالب معرفة نتيجته من المنزل، فقط يجب التأكد من توفر خدمة الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الجوال، وبعد ذلك تقوم بإتباع الخطوات التالية:

وبعد إتمام تلك الخطوات سوف تظهر على الفور نتائج الطالب في جميع المواد التي قام بالامتحان بها في نهاية العام الدراسي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان منذ قليل عن ظهور النتائج من خلال الموقع الإلكتروني ويمكن الآن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة وبدون الاضطرار إلى الذهاب للمدارس أو إلى أي مكان.