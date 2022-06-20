نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية العامة للدور الأول 2021/2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 من خلال رقم المقعد الخاص بالطالب، وذلك بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكثير من التساؤلات التي جاءت من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد إعلان النتائج، حيث انتهى جميع طلاب الصف الثاني عشر من أداء الامتحانات النهائية وتم تصحيح الأوراق من قبل المعلمين في مختلف المدارس الثانوية ولم يتبقى سوى أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة في قطر 2021/2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة قطر بأن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متوفرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة اليوم الاثنين الموافق 20 يونيه 2022 وذلك بعد أن يقوم السيد الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة بشكل رسمي وتصبح بعد ذلك متاحة للجميع ويمكن الحصول عليها من خلال رقم المقعد الخاص بكل طالب، كما أكد “النعيمي” بأن الوزارة قامت بالإشراف بشكل مباشر على عملية تصحيح أوراق الطلاب من أجل التأكد من دقتها وشفافيتها وأن يحصل كل طالب على حقه الكامل، وقد انتهت عملية التصحيح وتمت مراجعة الدرجات ولم يتبقى سوى نشرها إلكترونياً.

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستعلن غداً الاثنين عن نتائج الشهادة الثانوية العامة للدور الأول للعام الأكاديمي 2021-2022 برنامج #حياتنا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/qYKm6JW3Iq — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستعلن غداً الاثنين عن نتائج الشهادة الثانوية العامة للدور الأول للعام الأكاديمي 2021-2022



برنامج #حياتنا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/qYKm6JW3Iq — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) June 19, 2022

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية العامة قد انتهت في بداية الشهر الجاري وهو ما جعل جميع الطلاب يترقبون إعلان النتائج والدرجات التي حصلوا عليها من أجل التقديم على الالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة قبل العام الدراسي الجديد.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر 2022

ويمكن بعد ساعات قليلة وفور الإعلان عن صدور النتيجة أن يقوم كل طالب أو ولي أمر بالاستعلام عن النتيجة بكل سهولة وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفيرها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الحصول عليها بدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس، حيث يعد ذلك تسهيلا على الطلاب وتوفيرا للوقت والجهد عليهم، وقد قامت الوزارة بإعداد المنصة الإلكترونية بشكل لإعلان النتائج ويمكن الاستعلام عنها من خلال إتباع الآتي:

وبذلك سوف تظهر النتيجة على الفور وجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في مختلف المواد التي قام بدراستها خلال هذا العام الدراسي والتي يمكن الآن الاستعلام عنها بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور النتائج من خلال الموقع الإلكتروني والذي شهد إقبال كبير من جانب الطلاب الذين كانوا يترقبون الإعلان عن النتائج طوال الفترة الماضية.