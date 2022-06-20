أبو الغيط يزور الجزائر استعداداً للقمة العربية المقبلة

جدة - نرمين السيد - يغادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة ظهر اليوم الإثنين، على رأس وفد من الأمانة العامة متوجهاً إلى الجزائر فى زيارة تستمر يومين بدعوة من وزير خارجيتها رمطان لعمامرة.





وقال جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، إنه من المنتظر أن يستقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الأمين العام، فى إطار رئاسة الجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التى تحتضنها الجزائر فى مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية. وأضاف المتحدث أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات للأمين العام مع وزير خارجية الجزائر حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالإعداد للقمة. كما سيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولى الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات.

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