عاجل- لبنان يسجل أول إصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة: "إن الحالة وافدة من الخارج وتتبع حالياً العزل المنزلى، ووضعها مستقر من الناحية الطبية، كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين".

ويعد جدرى القردة مرضا فيروسيًا نادرًا حيوانى المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعانى منها المصابون بالجدرى، ولكنها أقل شدة.