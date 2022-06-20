استهداف مطار وتدمير 13 دبابة.. روسيا تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكو - فى إحاطة صحفية اليوم الإثنين - "لقد قامت القوات المسلحة الروسية بقصف مطار (أرتسيز) بمقاطعة أوديسا بصاروخ عالى الدقة من طراز أونيكس، ودمرت محطة لتوجيه طائرات (بيرقدار) المسيرة".

وأشار إلى أنه نتيجة لضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية خلال اليوم الماضى جرى القضاء على 450 قوميا متطرفا و13 دبابة ومدرعة أخرى و16 عربة خاصة للقوات الأوكرانية.

ومن جانبها، أعلنت قيادة قوات دونيتسك الشعبية، فى بيان، القضاء على عناصر سرية كاملة من الجيش الأوكرانى، وتدمير 3 راجمات للصواريخ من طراز "جراد".

وأضاف البيان أنه "بفضل النشاط المشترك لقوات دونيتسك الشعبية والجيش الروسى، تم تدمير 4 شاحنات عسكرية، وقمع 3 نقاط إطلاق نار للعدو فى منطقة بلدتى أفدييفكا ونيفلسكويه".