جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكو - فى إحاطة صحفية اليوم الإثنين - "لقد قامت القوات المسلحة الروسية بقصف مطار (أرتسيز) بمقاطعة أوديسا بصاروخ عالى الدقة من طراز أونيكس، ودمرت محطة لتوجيه طائرات (بيرقدار) المسيرة".
وأشار إلى أنه نتيجة لضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية خلال اليوم الماضى جرى القضاء على 450 قوميا متطرفا و13 دبابة ومدرعة أخرى و16 عربة خاصة للقوات الأوكرانية.
ومن جانبها، أعلنت قيادة قوات دونيتسك الشعبية، فى بيان، القضاء على عناصر سرية كاملة من الجيش الأوكرانى، وتدمير 3 راجمات للصواريخ من طراز "جراد".
وأضاف البيان أنه "بفضل النشاط المشترك لقوات دونيتسك الشعبية والجيش الروسى، تم تدمير 4 شاحنات عسكرية، وقمع 3 نقاط إطلاق نار للعدو فى منطقة بلدتى أفدييفكا ونيفلسكويه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استهداف مطار وتدمير 13 دبابة.. روسيا تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.