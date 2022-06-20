جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، "إن قرار ليتوانيا بفرض حصار على كالينينجراد يتطلب تحليلا عميقا قبل أن نتخذ الإجراءات المناسبة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ فى غضون أيام قليلة.
وكان رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) للتشريع الدستورى أندريه كليشاس قد حذر، فى وقت سابق اليوم، من أن إجراءات ليتوانيا لحظر عبور بعض البضائع إلى منطقة كالينينجراد تمثل عمليا محاولة لفرض حصار على المنطقة، وقد تؤسس لخطوات انتقامية قاسية من جانب روسيا.
يُذكر أن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت سلطات كالينينجراد مؤخرا بأنها ستقيد عبور بعض البضائع من أراضى روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو اعتبار من 18 يونيو الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين يعلق على قرار ليتوانيا بشأن فرض حصار على كالينينجراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.