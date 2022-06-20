الكرملين يعلق على قرار ليتوانيا بشأن فرض حصار على كالينينجراد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، "إن قرار ليتوانيا بفرض حصار على كالينينجراد يتطلب تحليلا عميقا قبل أن نتخذ الإجراءات المناسبة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ فى غضون أيام قليلة.

وكان رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) للتشريع الدستورى أندريه كليشاس قد حذر، فى وقت سابق اليوم، من أن إجراءات ليتوانيا لحظر عبور بعض البضائع إلى منطقة كالينينجراد تمثل عمليا محاولة لفرض حصار على المنطقة، وقد تؤسس لخطوات انتقامية قاسية من جانب روسيا.

يُذكر أن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت سلطات كالينينجراد مؤخرا بأنها ستقيد عبور بعض البضائع من أراضى روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو اعتبار من 18 يونيو الجارى.