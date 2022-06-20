رئيسة الحكومة الفرنسية: نتيجة الانتخابات البرلمانية خطر يهدد بلادنا

جدة - نرمين السيد - حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، من أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التى خسر فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة، تشكل "خطرًا" على البلاد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت بورن فى كلمة بثها التلفزيون: "النتيجة تمثل خطرًا على بلدنا فى ضوء التحديات التى يتعين علينا أن نواجهها"، موضحة أن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد أغلبية تدعمها.

وبحسب الأرقام التى أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، فقد خسر ماكرون وحلفاؤه أغلبيتهم المطلقة فى الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسى"، وبالتالى فقدوا سيطرتهم على أجندة الإصلاح، فى نتيجة مدمرة للرئيس الفرنسى الذى أعيد انتخابه مؤخرا.

ومن جانبها، قالت رئيسة الحكومة الفرنسية، بورن: "سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية، لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وكانت بورن فازت فى سباقها للحصول على مقعد فى الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال فرنسا، حيث تغلبت فى الجولة الثانية على منافس من اليسار، بينما أخفق بعض أعضاء حكومتها، مثل وزيرتى البيئة والصحة، فى مساعيهم للفوز بمقعد برلمانى، ونجح آخرون مثل وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون، ووزير الميزانية جابرييل أتال، ووزير العمل أوليفييه دوسوب.

وأعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة فى وقت سابق، أن الوزراء الذين فشلوا فى حملتهم البرلمانية سيستقيلون.