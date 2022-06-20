عشرات المستوطنين يقتحمون (الأقصى)
جدد المستوطنون اليهود، اليوم الإثنين،اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.
وأطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم الخميس الذي يوافق 30 من يونيو الجاري، وحتى عيد الأضحى.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.
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