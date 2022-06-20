الاطلاع على نتائج اختبارات الثانوية العامة 2022 قطر برقم البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد

نتائج الثانوية العامة قطر، يمر الطلاب بعدد من المراحل الدراسية المختلفة ولكن تظل مرحلة الصف الثالث الثانوي من أهم المراحل التي يمر بها اي طالب خاصة وأنها هي المرحلة الأخيرة من نهاية التعليم الثانوي وبداية حقبة جديدة بدخول الجامعة وعليه كان طوال الفترة الماضية يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي بدولة قطر عن موعد ظهور النتائج الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 ولكن لم يعد هناك حاجة للانتظار بعد الآن فقد اعتمدت سيادة بثينة بنت على الجبر النعيمي والتي تشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي نتائج امتحانات الثانوية العامة بدولة قطر ومحافظاتها ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كل ما يتعلق بخصوص النتائج بخلاف الرابط الرسمي لموقع بوابة الجمهور الخاصة بوزارة التربية والتعليم القطرية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

الاطلاع على نتائج اختبارات الثانوية العامة 2022 قطر

اعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بدولة قطر ها قد أتى الموعد المنتظر منذ أيام بإمكانكم الآن معرفة النتيجة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بدون عناء اي مجهود من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم القطرية فقط صرحت وزيرة التربية والتعليم الأستاذة الدكتورة بثينة بنت على جبر النعيمي أن النتائج سوف لا تكون متاحة إلا من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والمعروفة باسم بوابة الجمهور وفي الفقرة التالية نذكر لكم الرابط الرسمي لها وخطوات الوصول للنتائج.

رابط اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر

الآن بالدخول على موقع بوابة خدمات الجمهور القطري يمنكم الاطلاع على النتيجة بعد أتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول على موقع بوابة الجمهور من خلال هذا الرابط

ثانياً يجب على الطالب الضغط بعد ذلك على خيار نتائج الطلاب ومن ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به .

ثالثا يقوم بالضغط على خيار عرض النتائج وفي خلال دقائق معدودة سوف تظهر على الموقع.

وبهذا أعزائي القراء نكون قد انتهينا من هذا الموضوع بذكر كافة تفاصيل الموضوع بذكر موعد ظهور النتائج وكذلك طريقة الحصول عليها بالخطوات والرابط الرسمي.