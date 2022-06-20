نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لهذا الشهر يوليو 2022 رابط التسجيل وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لهذا الشهر يوليو 2022 من أهم المواعيد التي يجري عليها بحث كل شهر مع اقتراب موعد صرف راتب الضمان المطور الجديد، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية بتثبيت مواعيد صرف الضمان المطور كل شهر، حتى يكون معلوم لكل المستفيدين دون عناء البحث على شبكة الانترنت، لكن قد يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية وهو ما يؤدي إلى تغيير موعد نزول الضمان الجديد بالتقديم أو التأخير، لذلك نجد بحث مكثف مع اقتراب موعد الصرف عن متى يتم إيداع راتب الضمان الجديد لهذا الشهر وهذا ما سوف نوضحه خلال السطور القادمة.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم كل صور الدعم للمواطنين المستحقين للدعم وفق رؤية مستقبلية في 2030، ولذلك تم تطوير نظام الضمان المطور الجديد لكي يتماشى مع رؤية المملكة في إيصال الدعم لمستحقيه وفق شروط وضوابط تم وضعها بحرص شديد حتى يتم توزيع الدعم على كافة المستفيدين بشكل عادل.

متى ينزل الضمان الجديد لهذا الشهر ذو الحجة 1443

من أهم مميزات صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية أن مواعيد الصرف تكون محددة وثابتة ومعلومة للجميع ولا يتم تغييرها إلا إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة، لذلك فإن موعد صرف راتب الضمان الجديد بالهجري والميلادي هو يوم الخميس بتاريخ الأول من ذي الحجة 1443 الموافق الثلاثين من شهر يونيو الحالي 2022.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد هو أكثر ما يتم البحث عنه منذ الإعلان عن تفعيل الضمان بنظامه الجديد. ويتم التسجيل في الضمان المطور الجديد عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. وذلك بالدخول على الرابط وتسجيل البيانات ورفع المستندات. وسوف تقوم اللجنة المسؤولة عن فرز الطلبات بمراجعة الطلب. وفي حال توافر شروط الضمان الاجتماعي الجديد في المتقدم سيتم قبوله ونزول الدعم في حسابه في الشهر التالي للقبول.

عداد نزول الضمان المطور الجديد لهذا الشهر

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443