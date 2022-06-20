لاول مرة اسرار تحضير طبق مشكل فواكة اللحوم وطبق السمين بالطريقة المصرية

فواكه العيد أو السمين أو فواكه المذبح هي أكلة مصرية شعبية لذيذة تقدم في ليالي عيد الأضحى المبارك وتقدم في بعض المطاعم الشهيرة في مصر والوطن العربي بتقديم الأكلات الشعبية واليوم سوف نقدم لكم فواكه المذبح بأبسط وألذ طريقة.

طرق تجهيز كل انواع مشكل السمين وحلويات اللحوم

وتتميز مثل هذه الاكلة بشعبيتها الكبيرة في مصر وتعتبر من الأكلات الأساسية في عيد الأضحى المبارك ونظرا لاقتراب تلك المناسبة السعيدة قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تجهيز معظم هذه الاكلات

مكونات تحضير طبق فواكه اللحوم المشكلة:

نصف كيلو من الكبدة البلدي. نصف كيلو من الفشة. طحال كامل مقطع شرائح. نصف كيلو من الكرشة النظيفة. ربع كيلو من القلوب البلدي. ربع كيلو من الكلاوي البلدي. 10 فصوص من الثوم المفروم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكبدة. فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة مقطع قطع. 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير طبق فواكه اللحوم المشكلة:

نقوم بغسل الفشة والكرشة جيدا بالماء ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه ماء.

نرفع الإناء على النار ليغلي ثم نضيف فيها الفشة والكرشة والطحال ليتم سلقهم جيدا.

بعد النضج نقوم بتصفيتهم من الماء ونتركهم ليبردوا تماما.

نقوم بتقطيع الفشة والكرشة والكحال إلى شرائح طولية أو مكعبات حسب الرغبة.

ثم نقوم بإحضار طاسة عميقة نرفعها على النار ثم نضيف فيها زيت.

ونقوم بتقطيع القلوب والكلاوي ونضيفهم إلى الزيت مع الفلفل ونقوم بتشويحهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة كوب من الماء المغلي عليهم ونتركهم حتى ينضجوا جيدا.

ثم نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضيف فيها كمية من الزيت ثم نضيف الفشة.

ونضيف إليها الطحال والكرشة ونقلبهم جيدا ونتركهم لكي يتحمروا جيدا.

ثم نضيف إليهم القلوب والكلاوي ونقلبهم جيدا ثم نرفعهم من الطاسة.

وفي نفس الطاسة نقوم بإضافة الثوم المفروم والكبدة ثم نضيف إليها الفلفل الأخضر.

ثم نقوم بوضع الفشة والكرشة والقلوب والكلاوي والطحال على الكبدة.

ثم نضيف عليهم الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة ونقلبهم جيدا معا.

نقوم بتركهم على النار لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتقديمهم في طبق التقديم.

تقدم فواكه اللحوم المشكلة ساخنة ولذيذة مع العيش والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة والمخلل.

مكونات تحضير مشكل السمين:

نصف كيلو من الممبار.

نصف كيلو من الفشة.

طحال بلدي كامل.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب كبير من الأرز المصري.

بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة.

شبت مفروم.

5 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

طريقة تحضير مشكل السمين:

في إناء على النار نقوم بسلق الفشة والكحال ونضيف إليها ورق لورا وحباهن.

ثم نرفعهم من النار ونتركهم ليبردوا ثم يقطعوا حسب الرغبة.

نقوم بتنظيف الممبار جيدا ثم نقوم بتحضير حشوة الممبار.