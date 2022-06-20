نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 وشروط التسجيل في الاختبارات والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 ، هو ما يرغب الكثير من المتقدمين للوظائف بالمملكة العربية السعودية في معرفته بالإضافة إلى طريقة التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية والشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقدم لاختبار القدرة المعرفية ، ومن خلال هذه الصفحة سنتعرف سوياً على كافة التفاصيل التي قد يرغب في التوصل إليها الكثير.

موعد اختبار القدرة المعرفية 1443

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار القدرة المعرفية ليبدأ في يوم السبت الموافق في 23 يوليو 2022، وتستمر اختبارات القدرة المعرفية 1443 حتى مساء يوم الاثنين الموافق 25 يوليو من نفس العام.

اختبار القدرة المعرفية يهدف إلى قياس القدرات المعرفية لدى كافة الأشخاص الراغبين في التقدم للوظائف لدى الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية سواء بالقطاع العام أو الخاص ، فقد تطلب تلك الجهات نتيجة اختبار القدرة المعرفية للشخص المتقدم من ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل إتمام عملية التقدم للوظيفة.

شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

وتطلب الجهات الحكومية نتيجة الاختبارات من أجل معرفة قدرة الشخص المتقدم للوظيفة للتعامل على ظروف الوظيفة المختلفة، كما يهدف ذلك لمعرفة مدى استمرارية المتقدم ومعرفة الأداء للقيام بالمهام المختلفة التي سيوكل إليها، واختبار القدرة المعرفية لا يعتمد على أي منهج دراسي بعينة بل يعتمد على المهارات والمعلومات لدى المتقدم.

ونستعرض عليكم الآن شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443 ، كما أوضحتها هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي تتمثل في التالي:

شروط التقديم في اختبار القدرة المعرفية 1443

عملت هيئة تقويم التعليم والتدريب لمجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لمن يرغب بالالتحاق بهذا الاختبار هي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية. أن يكون المتقدّم مقيماً في المملكة العربية السعودية. مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا Coved – 19. التقديم لمن يرغب التقدم لوظيفة حكومية أو لمن يريد الحصول على ترقية في وظيفته. اتّباع كافة التعليمات والإرشادات وقت دخول الاختبار. يجرى الاختبار مرة واحدة في العام فقط، لذلك يجب متابعة الموقع باستمرار من أجل معرفة وقت التسجيل.

الأوراق المطلوبة لإجراء الاختبار وهي:

أصل البطاقة الوطنية.

أصل جواز السفر.

أصل رخصة القيادة.

صورة من بطاقة العائلة.

بطاقة الجامعة، ويكون عليها الصورة الشخصية على شرط ألا تكون منتهية الصلاحية لأكثر من 3 سنوات.

وبهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي طرحنا من خلالة معرفة موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 ، ومعرفة شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ، علماً أننا سنتابع كل ما هو جديد وما سيتم كشفه من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بخصوص اختبارات القدرة المعرفية 1443.