النمسا تلجأ للفحم بسبب نقص الغاز

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الحكومة النمساوية فى بيان عقب اجتماع أزمة، إن السلطات ستعمل مع مجموعة "فيرباند"، المورد الرئيسى للكهرباء فى البلاد، لإعادة تشغيل المحطة فى مدينة ميلاخ الجنوبية.

ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية "أبا"، تهدف النمسا إلى تعزيز إنتاج الكهرباء من الفحم من جديد فى الحالات الطارئة، فيما أشارت وزارة البيئة إلى أن العملية قد تستغرق أشهرًا عدة على الأرجح.

وكانت النمسا أغلقت محطة ميلاخ، آخر محطة طاقة تعمل بالفحم الحجرى فى البلاد، منذ ربيع عام 2020، حيث تخلصت الحكومة تدريجيًا من الطاقة الملوثة فى محاولة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة.

وقال المستشار النمساوى المحافظ، كارل نيهامر: "هدفنا الأول هو تأمين إمدادات للبلاد"، موضحًا أن 80 بالمئة من إمدادات الغاز تأتى من روسيا، وأن "الأمر يتعلق باستبدال الغاز الروسى بمصادر أو موردين آخرين، حتى نتمكن من الاستمرار فى تكوين الاحتياطات".

وكانت ألمانيا أعلنت إجراءات طارئة مماثلة أمس الأحد، بينها العودة إلى استخدام الفحم، فيما وصفته بأنه خطوة "مريرة، لكن لا غنى عنها".