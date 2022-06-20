عاجل- روسيا: القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وكان حاكم القرم، سيرجى أكسونوف، أعلن أن القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية تابعة لشركة "تشورنومورنيفتى غاز"، ما أدى إلى سقوط جرحى، مضيفًا أنه تم إنقاذ 5 أشخاص، وأصيب 3 منهم.
وتابع، أن البحث مستمر عن آخرين من أصل 12 شخصا كانوا على متن المنصات فى البحر الأسود.
كما أشار حاكم القرم إلى أن وزارة الدفاع الروسية تجرى عملية إنقاذ بمشاركة سفن دورية وطيران فى منطقة منصات الحفر البحرية التى تعرضت للقصف الأوكرانى.
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