الصين تسجل رقمًا قياسيًا من واردات النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل ارتفاع قياسى فى وارادات الصين من النفط الخام الروسى خلال شهر مايو الماضى، والتى بلغت 8.42 مليون طن ـ ما يعادل 1.98 مليون برميل يوميًا، بارتفاع 55% عن نفس الشهر من العام الماضى 2021.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أظهرت البيانات الجمركية الصادرة اليوم الإثنين، أيضًا أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيرانى الشهر الماضى، فى ثالث شحنة من النفط الإيرانى منذ ديسمبر الماضى.

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