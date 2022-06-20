العالم اليوم - تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 12:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان.

وقالت الوزارة: "إن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حالياً العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية، كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين".

وذكرت الوزارة أن مرض جدري القردة ينتج من انتقال الفيروس إلى الإنسان، إما عن طريق الاحتكاك مع حيوانات مصابة، أو عن طريق احتكاك إنسان سليم بآخر مصاب.

وطالبت الوزارة الجميع باتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بالتزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض، وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية".

وجدري القرود مرض متوطن في أجزاء من أفريقيا، وسجلت أكثر من 30 دولة لا يتوطن فيها بؤر تفش هذا العام معظمها في أوروبا.