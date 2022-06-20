عاجل- زلزال عنيف يضرب وسط اليابان

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بلغت شدته الأولية 5 درجات مقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان اليوم الإثنين، وهو ثانى زلزال قوى يضرب المنطقة خلال أقل من 24 ساعة، وسط تحذيرات من أن تشهد البلاد المزيد من الزلازل بنفس الشدة.





وذكرت هيئة وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو"، أن السلطات لم تصدر تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" عقب زلزال اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أية إصابات أو أضرار فى الممتلكات. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترًا تحت سطح البحر فى مقاطعة إيشيكاوا وسجل أكثر من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانى البالغ 7 فى مدينة سوزو عند طرف شبه جزيرة نوتو، كما سجل الزلزال 4 درجات فى بلدة نوتو و3 فى بعض أجزاء من مقاطعتى نيجاتا وتوياما المجاورتين. وأكدت الحكومة المركزية عدم رصد أى نشاط غير طبيعى فى منشآت الطاقة النووية بالمنطقة، بما فى ذلك محطة شيكا التابعة لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية فى إيشيكاوا.

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