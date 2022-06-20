العالم اليوم - دوامة متوهجة "غامضة" تفتن المشاهدين في نيوزيلندا.. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر دوامة متوهجة "غامضة" تفتن المشاهدين في نيوزيلندا.. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 11:15 صباحاً - حيرت دوامة زرقاء غامضة تنتقل عبر سماء نيوزيلندا المتفرجين الذين اعتقدوا أنها من أصول غريبة.

وأضاء عمود الغاز المتصاعد السماء فوق مدينة نيلسون، وهي مدينة تقع على طرف الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وانتقل مسافة 750 كيلومتراً جنوباً إلى جزيرة ستيوارت حوالي الساعة 7:30 مساء من يوم الأحد.

واكتشف سكان الجزيرة الجنوبية أن الظاهرة الفلكية الغريبة سببها صاروخ يحمل أقماراً صناعية أطلقته شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وعندما أطلق الصاروخ حمولته، قام بتدوير الوقود وتنفيسه فيما بعد، مما تسبب في درب بخار يعكس ضوء الشمس، ما أدى إلى ظهور الدوامة الزرقاء.

وقالت جمعية نيو بلايموث الفلكية إن تفريغ الوقود هو السبب الأكثر ترجيحاً للدوامة اللافتة للنظر.

وأضافت الجمعية في منشور على فيسبوك أن "اللولب الذي شوهد في السماء الليلة حوالي الساعة 7:30 مساءً كان على الأرجح عبارة عن مكب للوقود أو عمود عادم من إطلاق صاروخ سبيس إكس".

وكان الحلزون الأزرق المذهل مشهداً غير عادي لآلاف النيوزيلنديين.

وقال ألاسدير بيرنز، أحد نجوم جزيرة ستيوارت، إن الحلزون كان أغرب شيء رآه على الإطلاق.

وأضاف: لقد كان غريباً تماماً، كان مثل دوامة ضخمة، وهو يتحرك ببطء شديد وبهدوء شمالاً عبر سماء.

من جهتها، قالت أوغسطين ماثيوز من مابوا إنها ركضت إلى الخارج لمشاهدة الحلزون مع زوجها.

وأضافت: بدا وكأنه كوكب أو نجم، كانت مجرد نقطة بيضاء مع دوامة صغيرة. وفي غضون 10 دقائق، اجتاز نصف السماء، وازداد حجمه ثلاث مرات.