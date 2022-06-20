“برقم المقعد” نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 الدور الأول بقطر | نتائج الثانوية العامة على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر

نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر هذا ما تتزايد عنه محركات البحث من طلاب المرحلة الثانوية في دولة قطر العربية عقب ما كشفت من جهتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطر، عن ميعاد اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، خلال ساعات من الآن، ويمكن لكل الطلاب استخراج النتائج بشكل إلكتروني سلس دون الاضطرار لتوجه الطالب أو ولي الأمر على مقر المدرسة لاطلاع على النتيجة من هناك، وذلك ضمن حرص الدولة على توفير اقصي سبل السلامة للطلاب وذويهم لمنع التكادس أمام المقرات المدرسية والاختلاط فيما بينهم، وبالفقرة التالية نتعرف سويا مع طلابنا خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوي العام 2022 بقطر الدور الأول.

نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر الدور الأول

ومن الجدير ذكره أنه انتهي طلابنا من أداء اختباراتهم الخاصة عن العام الدراسي 2021/2022 في يوم 13 من شهر يونيو، وقد اثني جميع الطلاب على اوراق الاختبارات التي كانت تتبع النظام الاختياري، وعقب ما انتهوا الطلاب من اداء اختبارتهم عن المواد المقررة عليهم تتزايد مشاعر الخوف والقلق حيال اعلان النتيجة بقصي حد ظهر اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو وفقا لما اكدته وزارة التعليم بقطر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر”.

وبحسب ما أشارت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر أنه تم الانتهاء من مهام التصحيح لورقات إجابة الطلاب وجاري الآن العمل على اعتماد النتيجة رسميا واعلانها ثم يقوم الطلاب بالاطلاع على نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول عبر اتباع الخطوات التالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول 2022 بقطر