نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة وطريقة تجديدها “الجوازات توضح” في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة تم التوضيح من قبل الهيئة العامة للجوازات من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بهم ” تويتر” عن تفاصيل الزيارة، ومدتها وتعتبر هذه التأشيرة من الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقوم الجوازات العامة بتقديمها للمقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للوافد أو المقيم بالقيام بعمل استقدام لأسرهم وعائلاتهم الذين يقربونهم من الدرجة الأولى لزيارتهم في المملكة عبر تأشيرة متعددة السفريات، حيث لابد من المستقدمين أو الوافدين أن تتوافر بهم عدة شروط تم تحديدها من قبل الجوازات، لتجنب رفض طلب الاستقدام الإلكتروني، جديرًا بالذكر أن سعر التأشيرة في متناول الجميع، حيث أن تكلفة التأشيرة بالكامل فيما يقرب نحو ٣٠٠ ريال سعودي فقط.

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة

تم التوضيح من خلال الحساب الخاص بالجوازات العامة على موقع تويتر، فإن مدة التأشيرة تكون عام واحد، ولكن بشرط ألا يبقى الزائر في المملكة أكثر من ٩٠ يوم خلال عام، ويمكنك تقديم طلب تمديد الزيارة وهذا لمن تتوافر لديه الشروط التالية:

لابد أن يكون المستقدم من أسر المقيم، أو الوافد من الدرجة الأولى.

يجب أن يكون المقيم أو الوافد لديه إقامة تغطي مدة الاستقدام.

لابد من تقديم طلب إلكتروني للحصول على تأشيرة زيارة متعددة.

يكون الطلب مختومة بختم مكان العمل التي يعمل بها أو من الغرفة التجارية.

متطلبات الجوازات للتقديم في طلب الزيارة

قامت الجوازات بتوضيح بعض من المتطلبات التي يجب توافرها في طلب تقديم الطلب وهي:

يجب أن تكون كافة المعلومات المقدمة باللغة العربية للجنسيات العربية.

بالنسبة للمقيم الأجنبي يتم تدوين المعلومات المتواجدة بجواز السفر الخاص بالمقيم أو الوافد، وأيضًا معلومات المستقدم.

يجب أن يكون المقيم يمتلك إقامة عمل، بمعنى ألا يكون مقدم الطلب مرافق فلا يمكنه أن يستقدم مرافق شخصا آخرا.

لابد أن يقوم المقيم بتوفير مسكن للأسرة وكذلك تأمين صحي لهم.

يجب ألا تكون هذه التأشيرة بغرض الحج أو العمرة، حيث لا يسمح لحامل التأشيرة بدخول العاصمة المقدسة.