أهم التحديثات في سيارة تويوتا كورولا GR 2023 الجديدة نسخة الاداء العالي

تتلقى طرازات تويوتا كورولا 2023 سيدان وهاتشباك تغييرات خارجية طفيفة، بينما تلقى التصميم الداخلي تحسينات كبيرة، حيثأن كورولا GR 2023 هي سيارة هاتشباك جديدة سوتنضم إلى تشكيلة تويوتا في عام 2023 وستتنافس مع السيارات الرياضية الشهيرة مثل سيارة Honda Civic Si و سيارة هيونداي فيلوستر ان Hyundai Veloster N ومن ناحية أخرى، لا تحتاج سيارة تويوتا كورولا Corolla Cross الجديدة إلى أي تحديثات أو ترقيات إضافية، لكننا سنحصل على طراز هجين جديد تمامًا في عام 2023.

أهم تحديث لتويوتا كورولا 2023

نجد أن أهم تحديث لتويوتا كورولا 2023 هو التخلي عن المحرك القديم سعة 1.8 لتر بقوة 139 حصانًا والمتوفر في طرازات L و LE و XLE سيدان، ولم يتبق سوى 169 حصانًا سعة 2.0 لترًا رباعي الأسطوانات وتظل نماذج SE و XSE و Apex دون تغيير.

تمت إضافة درجتين جديدتين SE و XLE إلى مجموعة Corolla Hybrid، بينما تم إسقاط الدرجة L الأساسية من الطراز السابق.

سيحتوي كلا الطرازين على نفس النظام الهجين الذي يعمل بالغاز والكهرباء مثل Corolla Hybrid ذات الدفع بالعجلات الأمامية، ولكن هذه المرة سيتم إضافة محرك كهربائي ثانٍ لتشغيل العجلات الخلفية. النظام لا يعمل نظام الدفع الرباعي الاختياري إلا في حالات السحب المنخفض والسرعة المنخفضة.

يتوفر الدفع الرباعي كخيار في طرازي SE و LE لأول مرة في Corolla Hybrid.

تتميز طرازي XSE و XLE الآن بمجموعة أدوات رقمية مُعاد تصميمها مقاس 7.0 بوصات ؛ وتحصل الطرز المتبقية على مجموعة عدادات قياسية محدثة مقاس 4.2 بوصة.

تحصل كورولا 2023 على نظام معلومات ترفيهي جديد كليًا من تويوتا، وهو نفس النظام الذي ظهر لأول مرة في بيك أب 2022 تندرا ويكتسب شعبية بسرعة عبر تشكيلة تويوتا. يتميز النظام الجديد بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات مع معالج أسرع ورسومات أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تقنيتين بشكل قياسي Android Auto و Apple CarPlay مع تحديثات عبر الهواء.

تتوفر الأوامر الصوتية عندما تقول “Hey Toyota”، ويتوفر نظام JBL الصوتي المتميز المكون من تسعة مكبرات صوت في طرز SE و XSE و XLE.

طراز هاتشباك، المتوفر فقط في SE و XSE، يضيف شبك أمامي جديد من الكروم ومصد خلفي بلون الكروم.

قدمت تويوتا أيضًا ألوانًا جديدة على كورولا، حيث أضافت ألوان Underground و Midnight Black Metallic، وسيارة السيدان Black Sand Pearl. تمت إضافة ألوان Inferno و Blue Crush Metallic إلى طراز هاتشباك.

قدمت تويوتا أيضًا ألوانًا جديدة على كورولا، حيث أضافت ألوان Underground و Midnight Black Metallic، وسيارة السيدان Black Sand Pearl. تمت إضافة ألوان Inferno و Blue Crush Metallic إلى طراز هاتشباك. تتميز موديلات SE و XSE و XLE بمصابيح LED الأمامية المعاد تصميمها. تحصل القاعدة LE على مصد خلفي جديد، بينما تحصل SE و XSE على عجلات سوداء مقاس 18 بوصة ومشتت خلفي رياضي.

تويوتا كورولا GR 2023 هاتشباك جديدة

سوف تمتاز سيارة تويوتا كورولا GR 2023 بأن بها محرك يكون ثلاثي الأسطوانات وهذا المحرك ذو سعة 1.6 لتر بقوة 300 حصان و يمتاز بقوة 370 نيوتن متر من عزم الدوران، وكذلك يتميز بأنه ذو نظام دفع رباعي وثلاث سرعات تفاضلية محدودة الانزلاق. تعتمد Toyota GR Corolla 2023 على Corolla العادية، ولكن مع تعليق أكثر صلابة، ومكابح أكبر، وهيكل أكثر صلابة، وعادم بثلاثة منافذ، وناقل حركة يدوي بست سرعات.

يتوفر إصدار محدود يسمى Circuit Edition مع ترس تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق من Torsen وسقف وغطاء محرك من ألياف الكربون ومحرك رباعي يمكن تعديله لتوزيع الطاقة على العجلات الأمامية والخلفية بنسبة 60/40 و 30/70 أو نسبة 50/50.

إصدار آخر من Corolla GR يسمى إصدار Morizo ​​، والذي يزيل الصف الخلفي ويحصل على 30 نيوتن متر إضافي من عزم الدوران من المحرك ثلاثي الأسطوانات. كما تم إزالة مكبرات الصوت الخلفية ومساحات النوافذ الخلفية. Morizo ​​هو أخف نسخة من تشكيلة Corolla.

تويوتا كورولا كروس تكشف النقاب عن موديل هجين جديد في عام 2023

استبدلت كورولا 2023 كروس أوفر من طراز البنزين الذي ظهر لأول مرة العام الماضي، مما أدى إلى تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود من 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر إلى ما يقدر بنحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، مع توفير قوة حصانية أكبر بشكل ملحوظ.