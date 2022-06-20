فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443 “خطوة بخطوة” الكترونيًا عبر رابط مصرف الراجحي

فتح حساب الراجحي للمقيمين، والمواطنين السعوديين من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها المصرف الي العملاء ٢٠٢٢، ويستطيع الجميع ممكن يرغبون في فتح حساب في هذا المصرف القيام بخطوات بسيطة للغاية يستطيع أن يقوم بها عبر الجوال الشخصي، ويعد هذا المصرف من أشهر المصار الموجودة بالمملكة العربية السعودية كما أنه يقدم خدمات عديدة للمواطنين، والمقيمين، ولقد قام الراجحي بتخصيص رابط إلكتروني ليتمكن المقيم من التسجيل به كما أنه وضع عدد من الشروط الواجب توافرها في طلب حساب، وأعلن عن عدد من الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها عند فتح الحساب، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

فتح حساب الراجحي للمقيمين

قام مصرف الراجحي في المملكة بالإعلان عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المقيم المتقدم لفتح حساب به، وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون الشخص المقيم قد بلغ ١٨ سنة، ولديه بطاقة سارية.

أن يحصل من مزود الخدمة في المملكة على رقم الإقامة.

لن يستطيع المقيم الحصول على خدمات البنك كدفاتر الشيكات او البطاقة الائتمانية.

عدم عمل المقيم بوظائف له علاقة بالسياسة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

يجب أن يكون الشخص الراغب في فتح الحساب من المقيمين بداخل المملكة، ويجب أن يقومه بالذهاب الي الفرع القريب من محل سكنه.

من الضروري أن تكون معلومات المقيم صحيحة، وسرية تمامًا على أن يتم مراجعتها بدقة.

لفتح حساب مقيم يجب أن يقوم المواطن بالحصول على الرمز البريدي لمنطقته.

قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل إنشاء حساب في الراجحي.

خطوات فتح حساب المقيم في مصرف الراجحي

المقيم الذي يرغب في فتح حساب بمصرف الراجحي عليه اتباع التالي:

في البداية يتم الذهاب إلى رابط موقع بنك الراجحي الرسمي.

اختيار أيقونة فتح حساب، والضغط عليها.

في هذه الخطوة عليك أن تقرأ الأحكام، والشروط، والضغط على زر الموافقة.

سوف تنتقل الي صفحة جديدة قم بكتابة المعلومات الخاص بك بها.

أضف أيضًا تفاصيل الاتصال بك كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

ثم ادخال نوع وظيفتك، وإضافة اسم الشخص صاحب العمل، وأيضا أضف العنوان.

بعد ذلك اختر الفرع القريب منك.

قم بمليء البيانات المطلوبة منك عن الضرائب.

بعد ذلك سيطلب منك الموقع كتابة أسماء الأشخاص الموجودين في أسرتك مع إضافة أرقام هواتفهم.

راجع بياناتك بدقة التي أدخلتها، واضغط على ارسال طلب.

سوف تصلك على الهاتف رسالة تأكيد، وبهذا تكون انهيت إجراءات فتح الحساب.

موعد استلام الفيزا من الراجحي

أوضح مصرف الراجحي أنه على المقيم بعد إتمامه التسجيل، وحصوله علي حساب الكتروني الذهاب الي الفرع الذي تم اختياره، وذلك خلال مدة شهر، وذلك من أجل ملء البيانات الخاصة مع استلام الفيزا.