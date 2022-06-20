تمويل للمتقاعدين بنك العربي المميزات وخطوات التقديم

تمويل للمتقاعدين بنك العربي، دائما ما يعتبر هذا النوع من التمويلات هو اهم ما يتم البحث عنه بشكل متكرر في المملكة العربية السعودية، ولهذا دائما ما نتحدث عن تمويل المتقاعدين في المملكة وهناك عدد من البنوك التي تقدم قروض للمتقاعدين منها بنك العربي، ويعتبر من البنوك المميزة جدا داخل المنطقة العربية ويمتد فروعه إلى معظم هذه الدول العربية والأجنبية أيضا، المقر الرئيسي له في المملكة الأردنية الهاشمية وبالتحديد في العاصمة عمان، وقد تأسس بنك العربي في عام 1930 ميلادي وهو من اكبر المؤسسات البنكية في العالم العربي وبه عدد كبير من الفروع حول العالم، من بين القروض التي يقدمها البنك العربي تمويل المتقاعدين وهو من اهم التمويلات التي يقدمها البنك لكل من تجاوز سن الستين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل بنك العربي للمتقاعدين ونتعرف أيضا على خطوات التقديم على هذا القرض وأيضا الأوراق المطلوبة للحصول على هذا التمويل.

تمويل للمتقاعدين بنك العربي

كما وضحنا اعلي المقالة أن بنك العربي له فروع في عدد كبير من البلدان العربية منها على سبيل المثال دولة فلسطين ودولة اليمن والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، ومن دول أوروبا هناك فروع في المانيا وفرنسا وسويسرا و إيطاليا، وهناك أيضا فروع في الصين وكوريا الجنوبية واستراليا، ولهذا هو من البنوك المهمة جدا على مستوى العالم، من اهم القروض التي يقدمها تمويل للمتقاعدين بنك العربي والتي تتميز بسهولة الاجراءات وفترة السداد الكبيرة، قرض شخصي للمتقاعدين بنك العربي يعفى الورثة من سداد القرض عند الوفاة وهذا ما يميز البنك، وفى السطور القادمة سوف نتعرف على مميزاته البنك وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنك العربي للمتقاعدين.

مميزات تمويل بنك العربي

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

خطوات التقديم على قروض بنك العربي

يجب أولا أن تقوم بمليء استمارة إلكترونية، من خلال الموقع الرسمي لبنك العربي.

ثم بعدها يجب أن تتواصل مع الأرقام المخصصة لفروع خدمات العملاء الخاصة ببلدك.

عليك القيام بالتوجه إلى أي مقر من مقرات التوجه، والموجودة داخل بلدك.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بنك العربي