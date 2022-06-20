استعلام مخالفات أبوظبي المرورية عبر موقع شرطة أبوظبي es.adpolice.gov.ae

دائمًا ما يتم تداول طريقة استعلام مخالفات أبوظبي داخل عمليات البحث، وذلك يرجع إلى ما طرحته الحكومة في أبوظبي من خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين والمقيمين داخل اراضيها في معرفة كافة مخالفاتهم المرورية بصورة سريعة دون الذهاب إلى مقرات الحكومة، فذلك الأمر مرتبط بالالتزام ببعض من الأمور، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

استعلام مخالفات أبوظبي

يتمكن أي متقدم من معرفة كافة البيانات الخاصة بمخالفاته المرورية من خلال الالتزام بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي خدمة استعلام المخالفات المرورية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الاستعلام الذي يريدها من داخل القائمة المنسدلة.

ثم تأتي خطوة تعبئة البيانات الخاصة به بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام عن مخالفاته المرورية دون أي أخطاء.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل كود التحقق المرئي داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة استعلام الظاهرة أسفل الصفحة.

بعد ذلك سيتم عرض كافة البيانات الخاصة بمخالفات المرور المراد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الرخصة أبو ظبي

تتم هذه الطريقة بالشكل الصحيح من خلال سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

في البداية يقوم المتقدم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي خدمة استعلام المخالفات المرورية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد خيار الاستعلام عن طريق معلومات رخصة القيادة.

ثم بعدها يقوم المتقدم بتسجيل رقم رخصة القيادة الخاصة به داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

بعد ذلك تأتي خطوة اختيار مصدر الرخصة المراد الاستعلام عنها.

ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الكود المرئي الخاص به بشكل صحيح.

بعد ذلك تأتي خطوة الدخول على أيقونة استعلام الظاهرة أسفل الصفحة.

بالتالي سيظهر أمام المتقدم كافة المعلومات الخاصة بمخالفات المرور برقم الرخصة أبو ظبي.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم أكثر من طريقة استعلام مخالفات أبوظبي، حيث لاحظنا أن حكومة أبو ظبي قد أتضح دورها الهام في تنظيم حركات السير داخل أراضي الإمارة، وذلك من خلال تواجد نظام مروري صارم.