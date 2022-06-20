الصين تختبر منظومة صواريخ اعتراضية جديدة

جدة - نرمين السيد - أجرت الصين اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية تطلق من منصات على الأرض، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، مؤكدة أن المنظومة "حققت الغرض المتوقع"، وأن الإجراء دفاعى ولا يستهدف أى دولة.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تكثف الصين أبحاث فى جميع أنواع الصواريخ، بدءًا من تلك التى يمكنها تدمير الأقمار الصناعية فى الفضاء، وصولاً إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية، وذلك فى إطار خطة تحديث طموحة تحت إشراف الرئيس شى جين بينج.

وكانت الصين اختبرت صواريخ اعتراضية من قبل، حيث جاء أحدث إعلان عن تجربة سابقة فى فبراير 2021، وقبل ذلك فى 2018. كما أشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن الصين دأبت على إجراء اختبارات لأنظمة الصواريخ الاعتراضية منذ عام 2010 على الأقل.

وفى بيان مقتضب، قالت وزارة الدفاع الصينية، إنه أجرى اختبار فى تلك الليلة على "تكنولوجيا صواريخ مضادة تطلق من على الأرض لاعتراض الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفها"، مؤكدة أن الاختبار حقق أهدافه المتوقعة.. هذا الاختبار كان دفاعيًا ولا يستهدف أى دولة". ولم تقدم أى تفاصيل أخرى.

وكانت الصين وروسيا أعلنتا مرارًا وتكرارًا عن معارضتهما لقيام الولايات المتحدة بنشر منظومة الدفاع الجوى الصاروخى "ثاد" فى كوريا الجنوبية، حيث قالت الصين إن الرادار القوى لهذه المنظومة يمكن أن يخترق أراضيها. وأجرت تدريبات محاكاة للتصدى لذلك النوع من الصواريخ.