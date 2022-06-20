العالم اليوم - بتكوين تستقر عند 20 ألف دولار.. وتراجع للأسهم الآسيوية

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تستقر عند 20 ألف دولار.. وتراجع للأسهم الآسيوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 10:18 صباحاً - استقر سعر العملة المشفرة الأشهر "بتكوين" عند مستويات 20 ألف دولار، وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية تراجعات متفاوتة بوجه عام.

وعلى عكس اتجاه بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وصعد نيكي 0.75 بالمئة إلى 26156.62 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 بالمئة إلى 1845.98 نقطة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بتكوين تستقر عند 20 ألف دولار.. وتراجع للأسهم الآسيوية .. في رعاية الله وحفظة