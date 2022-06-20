مقتل 20 مدنيا فى شمال مالى

جدة - نرمين السيد - وأكد المسؤول أن المسلحين اغتالوا ما لا يقل عن 20 مدنيا فى قرى عدة بمنطقة أنشاودج التى تبعد عشرات الكيلومترات شمال جاو.

جدير بالذكر، أن مدينة جاو بـ مالى تشهد حاليا، أعمال عنف منذ اندلاع النزاع فى البلاد عام 2012.