الوكالة الدولية للطاقة: 600 مليون إفريقى يعيشون دون كهرباء

جدة - نرمين السيد - أكدت الوكالة الدولية للطاقة تراجع إمداد إفريقيا بالطاقة النظيفة بعد تفشى فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، مشيرة إلى أن 600 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء داخل القارة، رغم إمكان إمدادها بالكامل بالطاقات النظيفة بحلول عام 2030، بكلفة إنشاء بضع محطات غاز مسال.





وقال مدير الوكالة الدولية فاتح بيرول - فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم الإثنين - "شهدنا الكثير من التطورات الإيجابية فى غانا وكينيا ورواندا ودول أخرى، لكن ذلك آخذ فى التراجع مع ارتفاع عدد الأفارقة المحرومين من الكهرباء بنحو 4% مقارنة بعام 2019". وأضاف بيرول "لا أرى سببا يدعو للتفاؤل عندما أتطلع إلى عام 2022 فى ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة والعبء الاقتصادى الذى يضعه على كاهل البلدان الإفريقية". وأشار إلى أن زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع شبكتها والقدرات المتجددة هى أسس مستقبل الطاقة فى القارة، حيث تمتلك إفريقيا 60% من موارد الطاقة الشمسية فى العالم، لكن يوجد بها 1% فقط من المنشآت الكهروضوئية، أى أقل من هولندا.

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