عاجل- الأمم المتحدة تطالب بإجراء انتخابات نزيهة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت ويليامز فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الجهود الليبية لإنهاء عدم الاستقرار، داعية الأطراف إلى الاجتماع مجدداً بعد 10 أيام فى مكان يحدد لاحقا.
كما دعت لانتخابات شفافة فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن، شاكرة جميع الأطراف على تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الليبى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أن أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، كانت قد انطلقت الأربعاء، فى القاهرة لبحث جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على وقف إطلاق النار.
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