مصرف الراجحي فرصة الحصول على قرض بدون وظيفة لمدة عام للمواطن السعودي

فرص مصرف الراجحي السعودي في المملكة وتقديم الدعم المادي للمواطنين ومن مقالنا نوضح الحصول على قرض بدون وظيفية من الراجحي للنساء والرجال وجميع الفئات المستفيدة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي أعلن عنها المصرف والتي وضعها بناءً على حالة الفئات وكيفية استحقاق الأقساط وسداد قيمة التمويل والقرض في مدة لا تقل عن عام واحد، قد وفر المصرف خدمة الحصول على قرض بدون وظيفة ضمن الخدمات الممتازة المختلفة التي يقدمها للعملاء بهدف تقديم التسهيلات والعون لهم حتى يحصلوا على التمويل المطلوب والسداد للمتعثرين والمتأخرة ديونهم ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم خطوات الحصول على قرض بدون وظيفة من الراجحي وشروط القرض.

قرض مصرف الراجحي بدون وظيفة 1443

يعتبر مصرف الراجحي السعودي من أفضل البنوك والمصارف الموجود في المملكة العربية السعودية حيث يقدم خدمة جديدة ومميزة لجميع المواطنين وهي الحصول على قرض بنك الراجحي بدون وظيفة، ويصل مبلغ التمويل إلى مبلغ 30 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى إتاحة مدة السماح لسداد أول قسط بعد 12 شهر أي عام، ويهدف تقديم هذا النوع من التمويل إلى مساعدة المتعثرين مادياً ومن المميزة في الأمر أن الحصول على هذا التمويل لا يحتاج إلا بضع دقائق فقط، ومن الجدير بالذكر أن المصرف يقدم العديد من القروض المختلفة ومنها قرض شخصي وتمويل السيارات للمواطن.

خطوات الحصول على قرض الراجحي بدون وظيفة

حتي يستطيع المواطن الحصول على قرض الراجحي لا يحتاج إلى وظيفة فيسعى على التقديم في المصرف لقرض بدون وظيفة للفئات المستهدفة من الراجال والنساء والمتقاعدين، وقد تم وضع بعض الشروط الخاصة بالمواطنين والتي يجب أن تطبق عليهم لكي يتم الاستحقاق للقرض، وأما عن خطوات الحصول على القرض فاتبع الآتي:

الدخول على الرابط الرسمي مصرف الراجحي السعودي.

تسجيل الدخول على حساب المستخدم.

القيام بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق المستندات والأرواق المطلوبة من قبل المصرف.

التوجه إلى المصرف لتوقيع الأوراق وتحديد فترة السداد والأقساط.

شروط قرض بدون وظيفة مصرف الراجحي للمواطن

يحدد مصرف الراجحي شروط للمواطن والتي من خلالها يقبل تمويل قرض بدون وظيفة وهي كالتالي: