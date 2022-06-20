نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والزراعية والتجارية بالإسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الفنى جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والزراعية التجارية، مع انتهاء العام الدراسي 2022 والآلاف من الطلاب والطالبات الذين يترقبون إعلان النتائج، حيث بدأ الدبلومات الفنية امتحانات هذا العام الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 واستمرت الامتحانات لمدة 13 يوم حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022، حيث كانت الامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وأكد أحد مسؤولي قطاع التربية والتعليم على أنه تم البدء في عملية تصحيح الامتحانات فور الانتهاء من الامتحانات وهذا لكي يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني

لقد وضعت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفنى لكى يتم من خلاله الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية و التجارية و الزراعية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة قريباً جدًا وهذا بعد اعتماد النتيجة و رفعها على المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالخطوات التالية:

أولاً يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة التعليم الفنى التابع لوزارة التربية و التعليم.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية.

قم بتحديد الدبلومة الفنية الملتحق بها الطالب (صناعي، تجاري، زراعي) وتحديد النظام.

ثم تحديد اسم المدرسة والإدارة التعليمية.

إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

على الفور سيتم عرض النتيجة فور ظهورها ورفعها على المواقع الرسمية.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

لقد انتهت جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات و 5 سنوات ( التجاري، الصناعي، الزراعي) يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وبدأ جميع لجان التصحيح بدأت في تصحيح الامتحانات، وصرح أحد مسؤولي التعليم الفني خلال الأيام القليلة الماضية على أن نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني من المتوقع الإعلان عنها في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022، وأوضح أيضا أن جميع لجان التصحيح تتحرى الدقة والشفافية في تصحيح ومراجعة الاختبارات التحريرية لكي يحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات، وعلى جميع الطلاب ترقب إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.