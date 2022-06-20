نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية “الموقع الرسمي” لنتائج شهادة الدبلوم الفني خطوات الاستعلام في المقال التالي
رابط نتيجة الدبلومات الفنية من أهم الأمور التي يهتم بها طلاب التعليم الفني خاصة بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم في بداية يونيو بالتحديد في التاسع من يونيو، وقد انشغل الطلاب والطالبات كثيرًا حول إعلان موعد النتيجة لأنها تأخرت في الظهور، والجميع يترقب الإعلان عنها لكافة النظم ثلاث سنوات أو خمس سنوات لمختلف مدارس التعليم الفني تجاري، فندقي، وزراعي، وصناعي، وقد صرحت المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التأخير يصب في مصلحة الطلاب، ولمعرفة رابط الاستعلام عن النتيجة، وسبب التأخير تابع المقال.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية
يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الذي قام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة للطلاب والطالبات لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها بكل سهولة من خلال الاسم، ورقم الجلوس فقط، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها لكافة أنواع الدبلومات خلال الأيام المقبلة.
موعد نتيجة التعليم الفني
- قام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم بإصدار تصريح يوضح خلاله أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات لطلاب الدبلوم مازالت جارية إلى الآن داخل الكنترول، وذلك لكي ينتهي المصححين من التصحيح بشفافية، ودقة، وحتى يحصل الطالب على حقه كامل مع تطبيق المساواة، العدل بين الطلاب.
- صرح أيضًا أن سبب التأخير هو الرغبة في مصلحة الطلاب والطالبات لكي يحصلوا على درجات تناسب مجهودهم، وما بذلوه طوال العام الدراسي، وقد أعلن أن النتيجة سوف يتم إعلانها رسميًا بداية شهر 7 القادم 2022.
خطوات الحصول على نتيجة شهادة الدبلوم
إتاحة وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن النتيجة، وقد قامت بإتاحة عدد من الخطوة البسيطة للحصول عليها بكل سهولة، وذلك رغبة من الوزارة في التخفيف من حدة التكدس أمام المدارس للحصول على النتائج مع توفير المزيد من الوقت، والمجهود على الطلاب، ولمعرفة الخطوات تابع التالي:
خطوات رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022
- في البداية يتم الذهاب إلى بوابة التعليم الفني من خلال الرابط السابق ذكره.
- ثم يقوم الطالب باختيار نوع الدبلوم الذي يخصه تجاري أو فندقي أو صناعي أو زراعي.
- بعد ذلك يجب على الطالب إضافة اسمه بالكامل في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم كتابة رقم الجلوس بدقة.
- في هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.
- في النهاية ستجد أمامك النتيجة فور إعلانها.
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