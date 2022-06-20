استلم 3500 شدة .. شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية officially للتحديث الجديد من pubg mobile

يهتم عدد كبير من محبي لعبة ببجي للحصول على شدات ببجي من خلال الآي دي بصورة رسمية، حيث يعد شحن شدات ببجي 2022 من أبرز الوسائل التي تساعد في تحقيق النجاح في اللعبة كي تتمكن من الحصول على الأشياء الثمينة والنادرة بصورة مجانية، ولكي يضمن اللاعبين عدم التعرض لأي عملية سرقة أو نصب على الحساب الخاص بهم يفضل الشحن بالطريقة الرسمية لذلك سوف نوضح أهم النقاط والتفاصيل في شحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية

وجود طربقة متعارف عليها بين اللاعبين رسمية من قبل إدارة اللعبة، حيث إن الموقع الذي يتم من خلاله عملية الشحن هي أحد الشركات المعتمدة في لعبة ببجي.

شركة ميداس باي تعد الشركة التي تقدم خدمة شحن العديد من الألعاب الأونلاين بصورة رسمية، وذلك ليس مقتصر على لعبة ببجي فقط.

سوف نوضح خطوات شحن شدات ببجي عن طريق الموقع الرسمي لشركة ميداس باي:

قم بالضغط على الرابط الرسمي لموقع ميداس باي.

ثم يتم الدخول إلى صفحة الشحن عليك الضغط على لعبة ببجي موبايل.

وبعد ذلك يتم الدخول عن طريق الحساب الخاص باللاعب أو من خلال إدخال الآي دي.

ويقدم الموقع خيارات متعددة للشحن وذلك من خلال الباقات الجاهزة أو قيام اللاعب بتحديد العدد الذي يرغب فيه من الشدات بنفسه.

وعندما يقوم اللاعب بتحديد العدد المطلوب شرائه شحن شدات الشحن يقوم بالدفع من خلال توافر وسيلة الدفع المتاحة في الموقع.

أسرع وأسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل

هناك مواقع تستطيع من خلالها شحن شدات ببجي ومن بين هذه المواقع يوجد أفضل طرق للشحن من بينهم موقع Midasbuy عبر اي دي وتتمثل هذه الخطوات في الآتي: