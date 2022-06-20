بكل سهولة.. خطوات تحميل لعبة ماين كرافت minecraft لأجهزة الأندرويد والأيفون

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت على كافة الأجهزة، حيث يواجه العديد من اللاعبين الجدد صعوبة في تحميل تلك اللعبة على أجهزة الاندرويد والايفون والكمبيوتر، لذلك يزداد البحث عن أسهل الطرق ليتم تحميلها، ومن المعروف أن هذه اللعبة يعشقها الكثير من الأشخاص حيث تم تنزيلها ما يقرب من 126 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، وتدور اللعبة حول تفكيك أنواع كثيرة من الكتل في شكل ثلاثي الأبعاد، لذا تجد أن هذه اللعبة من الألعاب التي يسهل على الجميع لعبها والاستمتاع بها في كافة الأوقات، وهي لعبة إلكترونية مثلها مثل لعبة ببجي موبايل، وفري فاير والعديد من الألعاب الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على جميع الأجهزة الإلكترونية تابعونا.

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت

يبحث عشاق لعبة minecraft عن كيفية تحميل لعبة ماين كرافت بكل سهولة للأندرويد وهواتف الأيفون لعبها بكل بساطه ويسر دون تحميلها في كل مرة، وهذا ما نقوم بعرضه من خلال الخطوات التالية:

خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت للاندرويد

قم بالدخول على متجر جوجل بلاي.

قم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث الذي يظهر بالأعلى بالعربي ماين كرافت أو بالانجليزي minecraft.

سيتم الانتقال إلى صفحة اللعبة ومن ثم يظهر لك زر التثبيت قم بالضغط عليه.

أنتظر الانتهاء من التحميل ومن ثم يتم بعدها تثبيت اللعبة مباشرة على أجهزة الأندرويد وتستطيع بذلك الاستمتاع باللعبة.

خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت للأيفون

ادخل على متجر آب ستور المتوفر على أجهزة الآيفون.

قم بإدخال اسم اللعبة في مربع البحث.

اضغط على زر التثبيت وانتظار الانتهاء من التحميل.

بذلك تستطيع فتح اللعبة والاستمتاع بها في كافة الأوقات.

كيية تنزيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر