نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٢ قطر الترم الثاني على موقع بوابة خدمات الجمهور eduservices.edu.gov.qa لنتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٢ قطر بعد أن أعلنتْ وزارةُ التربية والتعليم، عن إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/‏‏6/‏‏2022 على أن يتمكن الطلاب واطلالبات من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ ميلاد الطالب، وخلال هذه اللحظات، فإن هناك عدد كبير من الطلبة والطالبات يزيد عددهم عن 13 الف طالب وطالبة يترقبون ظهور نتائج الثانوية قطر.

تحديث: من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم القطري باعتماد ثم اعلان نتائج الثانوية العامة قطر اليوم الاثنين بشكل رسمي، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، عبر مؤتمر صحفي يعقده في مقر ديوان الوزارة، وسوف يوافيكم موقع ثقفني بنسب النجاح العامة واسماء الطلاب الاوائل بعد قليل، حيث يتم إعلانها فور اعتماد نتائج الطلاب قطر الثاني عشر.

رابط نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٢ قطر

نتابع معكم عبر ثقفني نتيجة الثانوية العامة قطر حيث خاض الاختبارات ما يزيد عن 13185 طالبًا وطالبة موزعين على 74 مدرسة الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي في الفترة بين 29 حتى 9 يونيو، ولم يتم ترصد غرف المتابعة أي شكاوى من الطلبة إلا في امتحاني الرياضيات للمسار الأدبي، والفيزياء للمسارَين العلمي والتكنولوجي حيث أن هناك صعوبة في بعض الأسئلة..

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر

رابط نتائج الصف الثاني عشر

بدأ العد التنازلي على ظهور نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٢ قطر حيث يفصلنا على ظهور نتائج الشهاده الثانويه العامه قطر ساعات قليلة للغاية، والتي انتهت أعمال الاختبارات النهائية لها منذ أسبوعين، قام المصححون بالانتهاء من أداء أعمال التصحيح والتدقيق والرصد على قدم وساق في مراكز وكنترولات التصحيح في مركز التصحيح الرئيسي.

الجدير بالذكر أن نتائج الثانوية العامة قطر 2021-2022 عبر نظام الفصلَين سوف تكون مقيمة على الأساس الجديد الذي أعلنته وزارة التربية، حيث تحتسب نسبة 40% من الدرجة الإجمالية للمادة في الفصل الدراسي الأول، ونسبة 60% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية ضمن الفصل الثاني.