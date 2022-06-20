نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر today تفعيل رابط نتيجة الشهادة الثانوية القطرية 2022 موقع بوابة خدمات الجمهور هنا رابط نتيجة الثاني عشر قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن السيد الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطري، أن رابط نتيجة الشهادة الثانوية القطرية 2022، سوف يفعل خلال الساعات القليلة القادمة، ليتمكن الطلاب والطالبات من الدخول والاستعلام الإلكتروني عن نتائج الفصل الدراسي الثاني، الذي يعد نتيجته أهم من الفصل الثاني حيث يتم احتساب 60% للترم الثاني، مقابل 40% لنتيجة الفصل الدراسي الأول، تقوم وزارة التربية القطرية بإتاحة النتيجة في المدارس في اليوم الثاني لرفعها على موقعها الإلكتروني، وعلى رابط بوابة خدمات الجمهور التابع للوزارة، والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم القطرية.

أعلن وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطري، أن نتيجة الشهادة الثانوية العامة القطرية هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، وطمئن الطلاب على نسبة النجاح العامة وأشار إلي أن النتيجة سوف تلقى قبول من الطلاب، وأشار إلي أن الموقع الخاص بالاستعلام جاهز لرفع النتائج، فور اعتمادها من قبل الوزير خلال الساعات القليلة القادمة.

متابعي موقع ثقفني داخل دولة قطر أعلنت اليوم وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، عبر موقعها الرسمي على تويتر أن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الأول، ستعلن ظهر الإثنين من خلال موقع وزارة التعليم القطرية، عن طريق رقم البطاقة الشخصية، وتمنت الوزارة التوفيق لجميع الطلاب وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

أبناءنا الطلبة ،

يسرنا التنويه بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الأكاديمي 2021-2022، سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/6/2022.

مع أطيب الأمنيات لكم بالنجاح والتفوق. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) أبناءنا الطلبة ،

يسرنا التنويه بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الأكاديمي 2021-2022، سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/6/2022.

مع أطيب الأمنيات لكم بالنجاح والتفوق. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) June 17, 2022

رابط نتيجة الشهادة الثانوية القطرية 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العالي القطرية edu.gov.qa .

. ومنها أدخل على بوابة خدمات الجمهور التابعة للوزارة eduservices.edu.gov.sa .

. النقر على نتائج الثانوية العامة 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة عن الطالب.

الضغط على بحث لتظهر النتيجة.

نتيجة الصف الثاني عشر 2022 قطر

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي موعد رسمي لإعلان النتائج حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن اكتملت كافة أعمال التصحيح والتدقيق للأوراق الامتحانية أكثر من مرة، من قبل اللجان المختصة التي وفرتها الوزارة حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على حقه، ولم يظلم أي طالب نتيجة خطأ في التسجيل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر

اعلان نتائج الشهادة الثانوية بداية الأسبوع القادم⁰كما كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إعلان النتائج.⁰وأن نتائج الاختبارات مبشرة وأن لا تقل عن مستوى نتائج السنوات الماضية[email protected]_Edu #قطر — عبدالله غانم البنعلي المهندي (@boghanem73) اعلان نتائج الشهادة الثانوية بداية الأسبوع القادم⁰كما كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إعلان النتائج.⁰وأن نتائج الاختبارات مبشرة وأن لا تقل عن مستوى نتائج السنوات الماضية..@Qatar_Edu #قطر — عبدالله غانم البنعلي المهندي (@boghanem73) June 11, 2022

متابعي ثقفني لم تحدد رسمياً موعد لإعلان النتيجة ونحن نتابع موقع الوزارة وسنوافيكم بالموعد الرسمي.

بوابة خدمات الجمهور

هي بوابة أنشأتها وزارة التربية والتعليم القطرية بهدف تقديم جميع الخدمات التابعة للوزارة من خلالها وأهم الخدمات التي تقدمها البوابة ما يلي.

أستخراج نتائج الطلاب من خلال البوابة. معادلة الشهادات الخارجية والتحقق منها لاعتمادها من قبل الوزارة. تقدم البوابة خدمة النقل الإلكتروني بين المدارس في قطر. تسجيل الطلبة في الصفوف الأولى والتقديم في الروضة. التسجيل للمنح الدراسية والابتعاث الحكومي. تقدم خدمات التوظيف وقائمة بالجامعات المعتمدة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

وزارة التعليم في دولة قطر تعمل على تطوير التعليم في دولة قطر، وتستقطب أكفأ المعلمين من جميع الدول سواء العربية أو الأوروبية، وتطوع الوزارة الوسائل التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية، وتعتبر دولة قطر من ضمن الدول المتقدمة في مجال التعليم في المنطقة.

إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة الدور الأول

بعد أن أنهت وزارة التعليم القطرية كافة الترتيبات لرفع النتائج عبر موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، وموقع خدمات الجمهور، من تصحيح ورصد للدرجات وكافة أشكال المراجعات المطلوبة، لكي تكون النتائج دقيقة لم يتبقى سوى وضع النتائج عبر الموقع، حتى يقوم الطلاب بالدخول عليها والاستعلام الإلكتروني.