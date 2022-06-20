نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا الرابط” نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر برقم الجلوس والاسم المسار العلمي والآداب والتكنولوجي والموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر المسارات الأربعة المسار العلمي والآداب والتكنولوجي والموازي سوف نتعرّف عليه من خلال هذا المقال على موقع ثقفني، فقد أعلنتْ وزارةُ التربية والتعليم في دولة قطر، عن إعلان نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/‏‏6/‏‏2022 على أن تكون نتائج الطلاب 2022 قطر متوفرة فور اعتمادها من قبل ابراهيم بن صالح النعيمي وزير التربية والتعليم.

يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ ميلاد الطالب خلال الساعة الثانية عشر ظهر اليوم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص من قبل الوزارة تسهيلاً على الطلاب في الوصول إلى النتائج الامتحانية الخاصة بهم.

نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر

تحديث: من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم القطري باعتماد ثم اعلان نتيجة الثانوية العامة قطر اليوم الاثنين بشكل رسمي، في تمام الساعة الثانية ظهراً، من خلال مؤتمر صحفي يعقده في ديوان الوزارة العام، وسوف يوافيكم موقع ثقفني بنسب النجاح العامة واسماء الطلاب الاوائل بعد قليل، حيث يتم إعلانها فور اعتماد نتائج الطلاب الامتحانية قطر الثاني عشر.

ووفقا لنظام التقييم الجديد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، حيث تحتسب نسبة 40% من الدرجة الإجمالية للمادة في الفصل الدراسي الأول، بينما 60% من الدرجة الإجمالية للمادة الدراسية في الفصل الثاني.

هذا وخاض الامتحانات النهائية عدد 13185 طالبًا وطالبة موزعين على 74 مدرسة للعام الدراسي الحالي في الفترة بين 29 وحتى 9 يونيو الحالي، وهم يترقبون الان ظهور نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 بالاسم فقط.

هذا ولم تتلقى أو ترصد غرف المتابعة أي شكاوى من الطلبة إلا في اختبارَي الرياضيات للمسار الأدبي، والفيزياء للمسارَين العلمي والتكنولوجي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر

وأشارت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس أن نسبة النجاح في نتيجه الثانويه العامه الدوحه مرتفعة كثيراً عن العام الماضي.

سوف يقوم ثقفني بنشر وتقديم متابعة على مدار الساعة تخص نتيجة الطلاب قطر 2022 خلال الساعات المقبلة والتي بدأ العد التنازلي والذي يفصلنا على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر بعد أن انقضت أعمال الاختبارات النهائية منذ أسبوعين فأكثر، قام خلالها المصححون بأعمال التصحيح والتدقيق والرصد على قدم وساق في كنترولات التصحيح والرصد.

أكتب تعليق أسفل المقال يتضمن رقم الجلوس ورقم البطاقة الخاصة بك وسوف يقوم ثقفني بإرسال نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها خلال الساعات المقبلة.