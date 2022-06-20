السكك الحديدية فى بريطانيا: إضرابات القطارات قد تمتد حتى الخريف

جدة - نرمين السيد - وقال لينش إن النقابات لا تتطلع إلى حل وسط، بعد أن فشلت المفاوضات مع رؤساء شركة السكك الحديدية فى إحراز تقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أنه سيتم تنظيم سلسلة من الإضرابات فى شبكة السكك الحديدية و13 من مشغلى القطارات أيام الثلاثاء والخميس والسبت المقبلة، وسط خلاف مستمر حول الرواتب والمعاشات التقاعدية.
كما ستنظم رابطة العاملين فى السكك الحديدية واتحاد العاملين "يونايت" أيضًا مسيرة فى مترو أنفاق لندن يوم الثلاثاء.
وأضاف لينش أن الجمهور قد يضطر إلى قبول الاضطراب التى تمتد إلى ما بعد الصيف، متابعًا أنه "لا يبدو أن هناك الكثير من الأدلة فى الوقت الحالى على أن الأمور قد تسير بأى طريقة أخرى".
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