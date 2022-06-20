زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان

جدة - نرمين السيد - ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال الذى شعر به السكان فى كل أنحاء الجزيرة. وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات فى الساعة 9.05 صباحا (01.05 بتوقيت غرينتش). وتوقفت حركة مترو الأنفاق فى العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقا لأحد الركاب.

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