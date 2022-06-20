كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوات في السعودية 1444 سلم رواتب الضباط والعسكريين

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عمر شويل - جدة كم راتب الضباط مع البدلات والعلاوات السنوية في السعودية 1444، من اكثر الاستفسارات التي يتم تداولها بين الكثير من الطلاب المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، فمن الجدير بالذكر ان سلم رواتب الضباط والعسكريين يتم إعلانه حسب نظام سائد بالمملكة وهو نظام خدمة الضباط، ويتم اعتماده بشكل رسمي عبر موقع هيئة الخبراء لمجلس الوزراء السعودي، لذلك سوف نوضح تفاصيل كم راتب الضباط مع البدلات والعلاوات السنوية في السعودية 1444.

كم راتب الضباط مع البدلات والعلاوات السنوية

تم الإعلان عن سلم رواتب الضباط والعسكريين في المملكة العربية السعودية، وحددت أنظمة خدمة العسكريين والضباط في الرتب، وتعديلها للأفراد والضباط العاملين في مختلف القطاعات العسكرية، وبحسب نظام خدمة الضباط كانت رواتب الضباط كما يلي:

راتب ضابط علي رتبة ملازم يتراوح من 6.600 وحتي 11.220 ريال سعودي.

ضابط علي رتبة ملازم اول يصل راتبه من 7.680 وحتي 13 الف ريال سعودي.

اما راتب ضابط بالسعودية علي رتبة نقيب يتراوح راتبه من 9،215 وحتى 13635 ريالاً سعودياً.

راتب ضابط برتبة رائد يصل من 11.750 وحتي 14.970 ريال سعودي.

راتب المقدم يتراوح من 12.735 ريالاً و 18 ألف ريال سعودي.

راتب ضابط برتبة عقيد يصل من 14.365 ريال وحتي 20.485 ريال.

ضابط برتبة عميد يتراوح راتبه من 16.350 ريال وحتى 22565 ريال سعودي.

ضابط برتبة لواء يصل راتبه من 18.600 ريال وحتى 24.950 ريال سعودي.

بدلات الضابط بالسعودية 1444

تم تعديل قيمة البدلات للضباط العسكريين في السعودية حسب نظام خدمة الضباط والعسكريين لتصبح على النحو التالي:

يحصل رئيس الأركان العامة بدل تمثيل براتب شهري يعادل 2500 ريال سعودي. كما يتقاضى نائب رئيس الأركان العامة علاوة تمثيل براتب شهري يعادل 1500 ريال سعودي. أما قادة الجيش فيحصلون على بدل دبلوماسي شهري يعادل 1000 ريال سعودي. يحصل قادة القوات الجوية راتبا دبلوماسيا يعادل 1000 ريال سعودي شهريا. يتقاضى قادة البحرية مكافأة شهرية بدل تمثيل تعادل 1000 ريال سعودي. وبدون استثناء يحصل جميع الضباط على بدل إقامة براتب شهري 100 ريال سعودي. كما يتلقى جميع المسؤولين علاوة سكن على أساس الراتب الأساسي لشهرين كل عام. يحصل جميع الضباط على بدل خدمة شهري قدره 100 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للضباط 2022

تُدفع مكافأة سنوية للضباط المنتظمين في جميع القطاعات العسكرية السعودية، بالإضافة إلى المكافأة السنوية وتضاف إلى الراتب، وتم تصنيف العلاوة حسب الرتبة علي النحو التالي:

رتبة ملازم، يتقاضى علاوة سنوية قدرها 330 ريال سعودي.

رتبة ملازم أول، يحصل علي علاوة قدرها 380 ريال سعودي.

رتبة نقيب، يحصل علي علاوة تتراوح بين “230 وحتي 430” ريال سعودي.

رتبة رائد، يتقاضى علاوة تصل الي 230 ريال سعودي.

مقدم، العلاوة السنوية التي يحصل عليها تقدر بمبلغ 405 ريال سعودي.

رتبة عقيد بالسعودية، يصل العلاوة الي السنوية له 510 ريال سعودي.

رتبة عميد، تتراوح العلاوة السنوية بمبلغ 565 ريال سعودي.

رتبة لواء، تكون علاوته السنوية 635 ريال سعودي.

سلم رواتب الضباط العسكريين في السعودية

من الجدير بالذكر ان الرواتب يتم تحديدها حسب الرتب التي يكن عليها الفرد العامل، بالقطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ويوضح الجدول التالي سلم رواتب الضباط العسكريين:

يبين الجدول السابق سلم رواتب الضباط العسكريين بالدرجات، كما وضحنا ابرز استفسارات بعض الأشخاص عن كم راتب الضباط مع البدلات والعلاوات السنوية في السعودية 1444.