“اليكم” مسابقة IRTSEF… الولوج والتسجيل في المعهد الملكي الفني المياه والغابات المغرب 2022

مسابقة IRTSEF… الولوج والتسجيل في المعهد الملكي لفنيي المياه والغابات المغرب 2022 يهتم عدد كبير التعرف على كيفية التسجيل والشروط الخاصة بالتسجيل في مسابقة IRTSEF والذي يتم من خلال التسجيل في المعهد الملكي لفنيي المياه والغابات المغرب 2022، كما انه سيتم الاشراف على ذلك المسابقة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وأنه سيتم فتح باب التسجيل فيها بشكل الكتروني دون الذهاب للمقر وهناك تسارع كبير من المواطنين للتسجيل في المسابقة ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسابقة IRTSEF… الولوج والتسجيل في المعهد الملكي لفنيي المياه والغابات المغرب 2022.

شروط الدخول مسابقة IRTSEF المعهد الملكي المغرب 2022

حيث أن هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها لكي يتم القبول في المسابقة والتي لابد من أن يكون التقدم لها خلال هذه الأيام ويتم الانتهاء من التقدم للمسابقة في يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو وسيتم القيام بعمل بعض من الاختبار للشخص المقبول في المسابقة ومن ضمن الشروط المحدد حتى يتم قبول الشخص في التقدم للمسابقة ومنها.

لابد من أن يكون الشخص المتقدم للمسابقة متمتع بالجنسية المغربية.

الا يتجاوز عمر الشخص المتقدم عن 30 عامًا من الحاصلين على بكالوريا.

يشترط أن يكون الشخص حاصل على بكالوريوس في التخصصات المحدد من المعهد ومنها العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض والعلوم الزراعية والزراعة المهنية.

يفضل أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم تقني وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنه.

لابد من أن يكون لائق جسديًا ومناسب صحيًا.

أن يتمتع بحدة بصرية كاملة ولا يكون قد قام بأي عمليات تصحيح النظر حتى لا يسبب رفضه.

يفضل أن يكون الحد الأدنى للطول 165 للذكور أما الاناث 160 سم.

لابد من أن يتمتع باللياقة الكاملة والبدن اللائق حتى يتم قبوله.

يشترط أن يكون لديه قدرة على التعرف على معلومات أكثر.

كما أنه لابد من اجتياز جميع الاختبارات وبالأخص الاختبارات البدنية.

طريقة التقديم لدخول مسابقة IRTSEF المعهد الملكي الفني المياه والغابات

قد تم الإعلان من قبل الوزارة أنه قد تم فتح باب التسجيل في المسابقة وذلك يتم من خلال التسجيل الالكتروني لذلك أدى لزيادة التسابق بين المواطنين للتعرف على كيفية التقدم وأنه قد تم الإعلان عن رابط يتم من خلاله التسجيل والمدة المحدد للتسجيل والشروط المحدد فيما سبق التي لابد من توافرها حتى يتم القبول وهناك عدد من الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في مسابقة ومن بينها.