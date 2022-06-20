أول يسارى في تاريخها. كولومبيا تنتخب رئيسا جديدا

جدة - نرمين السيد - وقال بيترو: "اليوم هو يوم عيد للشعب.. فلنحتفل بأول انتصار شعبي".
وحسب النتائج التى نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات، حصل المليونير رودولفو هيرنانديز الذى أقر بهزيمته، على 47.27% من الأصوات، أى بفارق نحو 700 ألف صوت.
وقال هيرنانديز: "اليوم اختارت غالبية المواطنين المرشح الآخر.. أنا أقبل النتيجة كما هي.. آمل أن يعرف غوستافو بيترو كيف يقود البلاد وأن يكون مخلصا لخطابه المضاد للفساد".
من جهته، قال الرئيس المنتهية ولايته إيفان دوكي: "اتصلت بغوستافو بيترو لتهنئته بصفته رئيسا منتخبا للشعب الكولومبي"، مضيفا "اتفقنا على الاجتماع فى الأيام المقبلة لبدء انتقال سلس ومؤسساتى وشفاف".
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