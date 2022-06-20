مقتل قيادى بـ داعش واثنين من مساعديه فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، وفقًا لما أوردته قناة السومرية الإخبارية، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القضاء على من يسمى بـ "والى الأنبار" والمكنى باسم "أبو منصور الحياتى" واثنين من مساعديه.

ولفتت إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الاستهداف فى العمليات العراقية المشتركة.

جدير بالذكر، أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى العراق، عقد اجتماعه الدورى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية فى العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التى ترتبط بالأمن العام فى البلاد.