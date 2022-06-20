جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، وفقًا لما أوردته قناة السومرية الإخبارية، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القضاء على من يسمى بـ "والى الأنبار" والمكنى باسم "أبو منصور الحياتى" واثنين من مساعديه.
ولفتت إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الاستهداف فى العمليات العراقية المشتركة.
جدير بالذكر، أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى العراق، عقد اجتماعه الدورى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية فى العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التى ترتبط بالأمن العام فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل قيادى بـ داعش واثنين من مساعديه فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.