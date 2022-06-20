قرار عاجل من مطار بروكسل بسبب الاحتجاجات العمالية

جدة - نرمين السيد - وذكرت روسيا اليوم أن قرار مطار بروكسل يأتى، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التى نظمتها النقابات العمالية البلجيكية، لافتا إلى أنه سيعمل فقط على استقبال الرحلات القادمة من الدول الأخرى.

وأشار المطار إلى أنه لن يتم تسيير رحلات ركاب من مطار بروكسل اليوم الإثنين، بسبب إضراب قسم كبير من رجال الأمن، مشددا على المسافرين بأهمية عدم القدوم إلى المطار حتى إعادة تحديد موعد رحلاتهم.

جدير بالذكر، أن النقابات البلجيكية دعت اليوم الإثنين عشرات الآلاف من أنصارها للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الشرائية لسكان البلاد.