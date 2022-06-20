رئيسة الوزراء الفرنسية: نتيجة الانتخابات البرلمانية خطر على البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت "هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر إلى التحديات التى علينا مواجهتها".

وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية "سوف نعمل اعتبارا من الغد على بناء غالبية قادرة على العمل".

وتعهدت إليزابيث بورن أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.

وخسر التحالف الذى يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة فى الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته فى ولايته الثانية.

وتعليقا على الخسارة، قال زعيم المعارضة اليسارية فى فرنسا جان لوك ميلونشون مساء الأحد، إن خسارة ائتلاف إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة فى الجمعية الوطنية هو "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي.

وأضاف ميلونشون "بعد النتيجة المخيبة لماكرون فى الانتخابات التشريعية والتى ستعقد مهمته الرئاسية إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما.. إن هزيمة الحزب الرئاسى كاملة وليس هناك أى غالبية".