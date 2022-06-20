موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد العسكريين والمدنيين وطرق التأكد من صرف الراتب

لم يتبق الكثير من الوقت حتى يتم تحديد مواعيد صرف رواتب التقاعد، وهذا في الشهر الجاري، ولهذا السبب بدأ المثير من الأشخاص في البحث عن آخر المستجدات في مواعيد صرف رواتب التقاعد، حيث أن رواتب التقاعد تكون عبارة عن مبلغ يتم الحصول عليه من خلال الحكومة وذلك بعد الوصول إلى سن التقاعد، ولكن كل هذا يتم تحديدها طبقا للسن القانوني.

هل يوجد زيادة في رواتب المتقاعدين أم لا؟

تردد هذا السؤال في الفترة الأخيرة إلى حد كبير ولم يتم الوصول إلى الإجابة الحقيقية إلى هذا الوقت، حيث أنه من المقرر أن يحصل المتقاعدين على رواتبهم من يوم 25 من الشهر الهجري وهذا ربما يحدث أي تأخيرات طبقا للظروف الموجودة في البلاد د، وذلك في حالة المصادفة مع بعض العطلات الرسمية، ولكن الى هذا الوقت الحالي لم تعلن المملكة عن حقيقة وجود زيادة في الرواتب الخاصة ب المتقاعدين

في المملكة العربية السعودية سوف يتم صرف الرواتب الخاصة ب المتقاعدين وذلك في يوم الخامس والعشرين، وهذه هي المواعيد النهائية لصرف رواتب التقاعد.

الاستعلام عن راتب التقاعد

يمكن أن يتم عملية الاستعلام بكل سهولة عن الرواتب الخاصة بـ المتقاعدين في المملكة، وسوف نوضح أبرز طرق الاستعلام عن الرواتب وهي كالاتي: