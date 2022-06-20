نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الشهادة الثانوية العامة قطر للعام الأكاديمي 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الأور بدولة قطر عن العام الأكاديمي 2021 – 2022، ينتظر جميع الطلاب ظهو نتيجة تلك المرحلة الحاسمة في حياة الطلاب، ووفقا للمصادر الرسمية فإن النتيجة على وشك الظهور، وفي السطور التالية سوف نعرض رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بدولة قطر.

منصة خدمات الجمهور

سيتم إتاحة نتيجة الصف الثاني عشر عن العام الأكاديمي 2021- 2022م، على بوابة خدمات الجمهور وهي المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم القطرية لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين والطلاب داخل دولة قطر، منها الاستعلام عن النتائج والاستعلام عن الشهادات وغيرها الكثير من الخدمات التي تقدم من خلال منصة موحدة

الصف الثاني عشر هو نهاية المرحلة الثانوية في قطر والتي تمتد لثلاثة سنوات هي الصف العاشر والصف الحادي عشر والصف الثاني عشر.

وقد أدى طلاب الصف الثاني عشر الامتحانات النهائية يوم 24 مايو 2022، واستمرت الامتحانات على مدار 10 أيام ، وقد شارك في أداء الاختبار أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الثاني عشر في جميع أنحاء دولة قطر.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

لمعرفة نتيجة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة موقع eduservices.

اختر نتيحة الثانوية العامة.

ادخل بيانات الطالب (رقم البطاقة الشخصية ورقم الجلوس أو تاريخ الميلاد).

واعد كتابة الكود الذي سيظهر أمامك على الشاشة.

اضغط على ” بحث” حتى تحصل على النتيجة.

وكما أعلنت الوزارة فإن نتيجة الثانوية العام للعام 2021-2021 الدور الأول ستكون متاحة على بوابة خدمات الجمهور ظهرا، وبالتوفيق لجميع الطلاب

موعد نتائج الثانوية العامة (الدور الأول ) قطر

وبعد أن قام الطلاب بأداء امتحانات النهائية، يترقب الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الدور الأول عن الصف الثاني عشر بدولة قطر.

ووفقا لتغريدة نشرتها وزارة التربية والتعليم على منصة تويتر فإن النتيجة ستكون متاحة يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 على موقع الوزارة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم البطاقة الشخصية ورقم الجلوس أو تاريخ ميلاد الطالب.