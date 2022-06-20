نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” nategafany رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول نظام 5 و3 سنوات عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، في البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور عبر موقع بوابة التعليم الفني، بعد الإنتهاء من أداء امتحانات نهاية العام في مطلع الشهر الجاري في جميع المدارس الفنية بالمحافظات ( تجاري وصناعي وزراعي وفندقي)، وتجري حاليًا على قدم وساق أعمال التصحيح في الكنترولات على مستوى المناطق تمهيدًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، وإليكم خلال السطور التالية خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم التعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

أدي الطلاب في الصف الثالث الثانوي الفني ( تجاري وزراعي وصناعي وفندقي)، امتحانات الدبلومات الفنية، خلال الشهر الماضي حيث بلغ عدد الطلاب 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع التخصصات، وبلغت عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية 23 لجنة إدارة، الإضافة لعدد لجنة نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 25 وحيث أدي الطلاب الإمتحانات في 3080 لجنة امتحانية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال التصحيح تسير في الإتجاه الصحيح وفق الجدول الزمني في كافة الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية جميع التخصصات نظام الخمس والثلاث سنوات، مشيرًا إلي أنه من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور مطلع الشهر المقبل فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، وحيث سيتم نشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وإليكم خطوات الاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني عبر بوابة التعليم الفني فور اعتمادها من خلال اتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفني.

ثانيًا: ثم قيام الطالب بتحديد نوع الدبلوم الخاص به ” صناعي، زراعي، تجاري، فندقي”.

ثالثًا: ثم دخول الطالب المعلومات اللازمة.

رابعًا: ثم عليك ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

خامسًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث.

سادسًا: ثم عليك الانتظار النتيجة ستظهر أمامك على الشاشة.

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني، أن أعمال التصحيح في الكنترولات سارية حتي الآن للانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب في مرحلة الدبلومات الفنية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية والتي يوجد ما يقرب من 900 ألف طالب وطالبة في مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية تمهيدًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 عبر بوابة التعليم الفني.

أدي طلاب الدبلومات الفنية، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021/2022 في جميع المواد الدراسية المقررة علي طلاب الصف الثالث الثانوي الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي، وتجري حاليًا أعمال التصحيح في الكنترولات على مستوى المناطق والإدارة في اللجان الإدارية المخصصة من وزارة التربية والتعليم الفني، تهميدًا للانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022.

يواصل الطلاب في مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية البحث على مؤشرات جوجل عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 والتي بدأت عمليات التصحيح فيها منذ أيام في كافة الكنترولات على مستوى المناطق واللجان الإدارية المخصصة التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول مع مطلع الشهر المقبل.